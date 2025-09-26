„Стената срещу дронове“ на ЕС: България настоява за общо финансиране и координация с НАТО

На 26 септември се проведе неформална консултация за укрепване на източните граници на ЕС и създаване на стена срещу дронове, лансирана от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. България беше представена от министъра на отбраната Атанас Запрянов.

Срещата беше свикана от комисаря по отбранителна индустрия и космос Андриус Кубилиус и в нея участваха върховният представител по външната политика и сигурност на ЕС Кая Калас, министрите на отбраната на страните от източния фланг на Съюза и на Украйна, както и представител на НАТО.

Обсъдени бяха възможните параметри на новата инициатива, както и потенциалните източници за нейното финансиране.

Министрите се обединиха около позицията приоритетната необходимост от изграждането на способности за защита от дронове да се осъществи в тясна координация с НАТО, на основата на единна концепция и чрез търсене на съвременни технологични решения.

Министър Запрянов, наред със своите колеги, подчерта значението на осигуряването на безвъзмездно финансиране от бюджета на ЕС за осъществяването ѝ. В своето изказване той говори също така за необходимостта от изграждане на критични способности за гарантиране на сигурността в Черно море като част от източните граници на ЕС.

Консултациите се проведоха чрез видеоконферентна връзка и имаха за цел подготовка на дебата по темата на предстоящите през месец октомври Европейски съвет и Съвет „Външни работи/Отбрана“.