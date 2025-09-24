Близо 2 200 000 къса контрабандни цигари откриха митническите служители на МП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

Проверката е осъществена на 21 септември в 02:36 часа, когато на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока – дренажен клей за растения, от Казахстан през Турция за България.

Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В средната част на превозното средство, в 72 от превозваните хартиени чували се установява, че са укрити кутии с цигари.

Общото количество на откритите цигари 109 972 кутии, всички с чужд акцизен бандерол, на стойност 824 790 лева ( 421 708,43 евро).

Тютюневите изделия и товарният автомобил са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

