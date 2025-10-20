Причината за смъртта на 27-годишния мъж, починал по време на планинското състезание „Вертикален Руй“, е инфаркт.
Това показват резултатите от извършената аутопсия, съобщиха от Окръжната прокуратура в Перник.
По данни на участници, инцидентът е станал на равен участък, на около 1,3 километра от старта.
Бегачът се е почувствал зле и е паднал. Незабавно е подаден сигнал на телефон 112, след което на място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ.
Мъжът е починал на път за болница, където е трябвало да му се окаже медицинска помощ. По информация на прокуратурата той е от град Попово.
"Вертикален Руй" се проведе на 18.10.2025 г., като стартът беше даден в центъра на село Зелениград
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK