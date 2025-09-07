В деня на Съединението на България - празник, отбелязан с гордост и признателност, зрителите имаха повод не само да се върнат към славното минало, но и да се гордеят със съвременните прояви на единство и дух.

На 6 септември вечерта, новият сезон на „Стани богат“ започна със специалната благотворителна поредица „Златната лига“. Изключителните ученици от елитни гимназии - Иван Маджаров от Националната природоматематическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, Камен Каравичев от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Пламен Георгиев от Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“, демонстрираха блестяща ерудиция и бърз ум, с които впечатлиха цяла България и водещия Ники Кънчев.

Играта за знания в специалната поредица привлече вниманието на 28,1% от аудиторията в най-гледаното време (20:30-22:30, GARB, All4+), или с 6,4 процентни пункта повече от втората телевизия в класацията в същия часови слот.

Вълна от положителни коментари и реакции заля социалните мрежи в съботната празнична вечер, когато хората споделяха своята гордост и възхищение от младите таланти. Поредицата продължава всяка събота от 20:00 часа с ученици от най-добрите училища в страната, а от 8 септември (утре) стартират и новите епизоди от есенния сезон на „Стани богат“ - всеки делничен ден от 18:00 часа по bTV.

Празничният 6 септември започна със специалното издание на предаването „Тази събота и неделя“, посветено на 140-та годишнина от Съединението на България. Водещите Митьо Маринов от Пловдив и Ванина Недкова от София, заедно с репортерите на bTV, разположени на важните места в цялата страна, потопиха аудиторията в атмосферата на националния празник. 29.1% от зрителите (GARB, All4+) оцениха качественото новинарско-публицистично съдържание на bTV и предпочетоха празничното издание на „Тази събота и неделя“ пред другата телевизия в класацията.

Зрителите имаха възможност да се докоснат до историческите места, където се е писала българската съдба, да чуят лични истории, коментари от историци, общественици и участници в честванията. Преки включвания от Пловдив, град Съединение и София показаха как българите отдават почит на святото дело от 1885 г.

Едно от най-вълнуващите събития в спортния календар за 2025 г. несъмнено е историческият „български“ финал на Откритото първенство на САЩ при юношите. Двама млади българи Иван Иванов и Александър Василев се изправиха един срещу друг в двубой, който влезе в историята не само със спортното си значение, но и с широкия обществен отзвук.

Благодарение на изключително бързата реакция на екипа на bTV, българските зрители имаха възможност да бъдат част от този вълнуващ спортен момент. Финалът, спечелен със 7:5, 6:3 от Иван Иванов, беше излъчен ексклузивно по bTV. Специалното студио на медията започна в 17:30 часа, а големият мач - в 18:00 часа, в пряко предаване, проследено от 18.6% от аудиторията (GARB, All4+)

