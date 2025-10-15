Откриха крадени авточасти в автоморга на територията на Пазарджик.

При специализирана акция на служители на сектор "Престъпления, свързани с МПС" в ГДНП, ОДМВР Пазарджик, ГДПБЗН, НАП, РИОСВ и Инспекция по труда е проверена автоморга, за която имало данни, че съхранява авточасти, предмет на престъпление.

Установени и иззети са лек автомобил, без двигател, който е обявен за противозаконно отнет от Великобритания през 2022 г.; двигатели и скоростни кутии със заличени идентификационни номера, чийто произход е процес на установяване. От ГДПБЗН, РИОСВ и Инспекция по труда са изготвени констативни протоколи.

Снимка: bTV

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата, с цел установяване на всички съпричастни лица и тяхното привличане под отговорност.

