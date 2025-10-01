Най-старото висше училище у нас - Софийският университет "Св. Климент Охридски" откри новата академична година. Над 4000 са първокурсниците тази година.

Над 20 000 са студентите, които прекрачват прага на Софийския университет. Най-желаните специалности тази година са "Право", "Международни отношения" и "Психология".

Част от първокурсниците направиха първите си стъпки в ректората и влязоха в аулата на Алма Матер. Там бяха посрещнати от ректора Георги Вълчев, който ги посъветва, че пътят към успеха е ученето да бъде постоянно и съзнателно, но да намират време и за забавление. А тези студенти, които са с дипломи за отличен успех и престижни отличия на олимпиади и най-различни състезания бяха поздравени.

Снимка: bTV

"Тези дни България се радваше на успехите на отбора по волейбол. Изживявахме всяка една победа, но зад този вдъхновяващ успех стоят много труд, постоянство, сълзи, колективни усилия. Те са ваши връстници и показаха, че мечтите могат да се сбъдват", каза пред студентите ректорът.

"Няма прогрес без просвета. Нещо, което е особено актуално и днес във входа на обществената дискусия. С ясното съзнание, че трябва да пазим делото на предшествениците ни, трябва заедно да продължим важната мисия на образованието, науката и прогреса днес", каза пред студентите Наталия Киселова.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK