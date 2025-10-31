От 1 ноември Столична община започва да събира проектни предложения за финансиране от Фонда за млади таланти на София. Това обяви председателят на градския парламент Цветомир Петров. Желаещите могат да кандидатстват в три направление: Наука и образование, Култура и изкуства и Спорт.

Кандидатите могат да кандидатстват за частично или цялостно финансиране за участията им в конкурси, състезания, олимпиади, програми за обучение, тренировъчни лагери и др. Крайният срок за набиране на кандидатурите е 19 декември 2025г.

„Искам да призова всички таланти на София, техните ментори, учители, родители да се запознаят с условията и правилата за участие, да подадат колкото могат повече предложения, за да можем чрез Фонда да помогнем на повече млади таланти на София“, каза още председателят на СОС Цветомир Петров.

Бюджетът на Фонда е 1,5 млн. лева. При необходимост има възможност за увеличаване на средствата. Това посочи зам.-кметът по финанси и управител на Фонда Георги Клисурски. „Ако в хода на 2026-а година установим, че обемът кандидатури, които искаме да подкрепим, е по-голям, тогава ще предложим увеличение на финансовия ресурс, защото за нас е важно средствата да не са бариера пред покоряването на върховете на младите и талантливи хора на София”, коментира Клисурски.

СОС многократно е разглеждал доклади за подпомагане на индивидуални и колективни спортисти, на младежи с високи постижения в областта на науката. Сред тях и 10 деца, спечелили първо място в света в областта на космонавтиката, припомни Ваня Тагарева, член на Фонда.

“Надявам се бюджетът да бъде увеличен в следващата година. Аз вярвам, че ще има голям интерес към Фонда и към програмите, които са отворени”. Подробности за кандидатстването могат да бъдат открити на сайта на Столичната община.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK