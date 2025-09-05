Снежнобяло бебе алпака се роди в зоопарка в Бургас (СНИМКИ+ВИДЕО)

Нов сладък и пухкав обитател радва посетителите на зоопарка в Бургас. На бял свят се появи бебе алпака.
Снежнобялото мъниче е толкова нежно и пухкаво, че пленява сърцата на всички.
“Запознайте се с малката рожба - гарантираме, че ще се влюбите от пръв поглед”, призовават от зоопарка.
Малката рожба очаква своя осиновител, който да ѝ избере подходящо име.
Алпа̀ката е домашно чифтокопитно животно. Отглежда се във високите части на Андите на 3500 – 5000 м надморска височина, на териториите на Еквадор, Перу, Чили, Аржентина и Боливия.
Алпаката се цени заради качествата на своята вълна, която е по-лека от овчата и съдържа 24 естествени оттенъка.
