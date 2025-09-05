Малката рожба очаква своя осиновител, който да ѝ избере подходящо име

Снежнобяло бебе алпака се роди в зоопарка в Бургас (СНИМКИ+ВИДЕО)

Нов сладък и пухкав обитател радва посетителите на зоопарка в Бургас. На бял свят се появи бебе алпака.

Снимка: bTV

Снежнобялото мъниче е толкова нежно и пухкаво, че пленява сърцата на всички.

“Запознайте се с малката рожба - гарантираме, че ще се влюбите от пръв поглед”, призовават от зоопарка.

Алпа̀ката е домашно чифтокопитно животно. Отглежда се във високите части на Андите на 3500 – 5000 м надморска височина, на териториите на Еквадор, Перу, Чили, Аржентина и Боливия.

Алпаката се цени заради качествата на своята вълна, която е по-лека от овчата и съдържа 24 естествени оттенъка.