Стотици миряни се стекоха в Бачковския манастир на тържествена света литургия за патриарх Евтимий Търновски. Службата беше водена от патриарх Даниил.

Евтимий Търновски е канонизиран през 15. век. А по решение на Светия синод от 2023 г. православната ни църква чества Прославлението на светите му мощи, които се съхраняват в манастира. В тях вярващите търсят упование и целебни сили.

На 22 октомври 2023 г. българският патриарх Неофит и митрополитите от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия отправиха патриаршеско и синодално послание за Прославлението на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски.

В посланието се казваше, че със съзнание за своя дълг и своята отговорност пред Бога и пред дивния Негов угодник св. Евтимий Търновски, а също така и пред поверения му от Бога Негов народ, Светият синод на БПЦ постановява учредяването на нов празник – Прославление на светите мощи на св. Евтимий, патриарх Търновски.

