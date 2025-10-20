Изгорялото читалище в село Катрище вече е построено наново.

Шест години след пожара, който изпепели близо 4000 книги и почти цялата сграда, и след поредица от репортажи по bTV - дарителска кампания подкрепи съживяването на читалището.

А днес библиотеката е по-богата отвсякога и отново посреща своите читатели.

