Изгорялото читалище в село Катрище вече е построено наново.
Шест години след пожара, който изпепели близо 4000 книги и почти цялата сграда, и след поредица от репортажи по bTV - дарителска кампания подкрепи съживяването на читалището.
А днес библиотеката е по-богата отвсякога и отново посреща своите читатели.
