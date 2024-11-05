Във вторник ще е слънчево. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Минималните температури в повечето райони ще са между минус 3 и 2 градуса, за София - около минус 1.

Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София - около 12, Плевен и Русе също 12 градуса, Велико Търново и Пловдив – 13 градуса, Благоевград – 14, Сандански – 15.

В планините ще бъде слънчево. По високите била и върхове ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8, на 2000 метра - около 3.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 12 градуса. Варна – 10 градуса, Бургас – 12. Температурата на морската вода е 17 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над Балканите ще бъде ясно и слънчево, но хладно. Максимални температури – София – 12 градуса, Букурещ – 11, Белград – 13, Истанбул – 15 градуса, Скопие – 18, Солун – 19, Атина – 20 градуса.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK