Във вторник ще преобладава слънчево време. Все пак в следобедните часове над североизточните и планинските райони предстоят увеличения на облачността - на места там се очакват превалявания.

Вятърът ще е до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно ще се усили. Максималните температури за днес - между 16 и 21 градуса.

Утре с увеличението на облачността предстоят слаби дъждове само на отделни места в Северозападна България и Рило-Родопската област. В четвъртък и петък валежите ще са на повече места, а по планините на височина над 1800 метра очакваме и сняг.

Има голяма вероятност количествата да са значителни. Тогава максималните температури в Западна България значително ще се понижат.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK