В петък ни очаква слънчево, следобед - дори горещо време. На места термометрите ще покажат 35 градуса.

В София - около 31 градуса, 32 в Пловдив, а във Варна и Бургас - до 30 градуса. Вятърът е слаб от изток-югоизток, а в Източна България - доумерен.

На много слънчеви часове ще се радват и по Черноморието. Вятърът там е умерен от изток-североизток. Максималните температури са между 27 и 30 градуса, а водата е около 25 градуса. Вълнението на морето е 2,3 бала.

Подходящо за разходки остава и времето в планините. Вятърът там е слаб от изток-югоизток, а по високите части - от север-северозапад.

Максималната температура на височина от 1200 метра ще достигне 27 градуса, а на 2000 метра - около 20.

Утре времето остава слънчево и горещо. Късно следобед и вечерта обаче в Западна България предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици.

Неделя се очертава още по-динамична. Тогава дъжд и гръмотевични бури се очакват на много повече места, като най-интензивни ще бъдат явленията в Централна България. В началото на новата седмица слънцето отново ще се усмихне, а във вторник жегата се завръща.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK