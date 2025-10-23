Силви Вартан отново у нас: Обичаната певица с интервю за bTV

Eдна от най-обичаните френски певици, която има български корени - Силви Вартан, пристигна в София за кино-литературния фестивал „Синелибри“.

Утре Вартан ще връчи почетната награда за цялостно творчество на полската режисьорка Агнешка Холанд.

В събота и неделя певицата ще участва в представянията на документалния филм на Георги Тошев за нея „Силви Вартан. От любов“ и на игралния филм с нейно участие „Мама и чудото на живота“.

„За мен България е страна, за която плача, винаги когато се сещам за нея. Това е споменът ми от детството, към който съм много привързана. Спомням си живота ми тук, планината, хората, храната. България това съм аз. Това е страната на моите родители и аз я пазя дълбоко в сърцето си“, каза Силви Вартан пред bTV.

Цялото интервю с обичаната певица гледайте в предаването „Тази събота“ по bTV.

