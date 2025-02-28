Сигнал за масов бой в Банско доведе до насилие над полицай. Инцидентът е от 25 февруари, когато се звъни на спешния телефон 112 за 3 след полунощ, пише „Фокус“.

Сигналът е бил за физическа саморазправа между група хора в града.

От пристигналите незабавно на място полицейски служители не е установено сбиване, но в този момент 36-годишен мъж от град Сливен удря човек от групата, тогава полицаите се намесват.

Нападателят посяга и на полицая.

Служителят на реда е пострадал с фрактура на носа, а извършителят е арестуван със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

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