57-годишен мъж е пометен от тежкотоварен камион на АМ „Тракия“. Това съобщават от полицията в Пловдив.

Сигналът е получен около 18:10 часа в петък.

Пострадалият мъж е транспортиран в болница в критично състояние. Той е стоял в аварийната лента близо до спрял лек автомобил. Блъснат е от преминаващ камион с неустановени регистрация и водач.

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След издирване криминалистите откриват въпросният тежкотоварен автомобил и управлявалият го в момента на произшествието 67-годишен столичанин.

Водачът е задържан с полицейска заповед. Работата по документиране на досъдебното производство продължава.

В сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ е образувано досъдебно производство и под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив са предприети необходимите действия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

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