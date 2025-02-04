57-годишен мъж е пометен от тежкотоварен камион на АМ „Тракия“. Това съобщават от полицията в Пловдив.
Сигналът е получен около 18:10 часа в петък.
Пострадалият мъж е транспортиран в болница в критично състояние. Той е стоял в аварийната лента близо до спрял лек автомобил. Блъснат е от преминаващ камион с неустановени регистрация и водач.
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След издирване криминалистите откриват въпросният тежкотоварен автомобил и управлявалият го в момента на произшествието 67-годишен столичанин.
Водачът е задържан с полицейска заповед. Работата по документиране на досъдебното производство продължава.
В сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ е образувано досъдебно производство и под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив са предприети необходимите действия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.
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