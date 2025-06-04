Шофьор блъсна майка с 2-годишното ѝ дете, пресичащи на пешеходна пътека в Плевен.
За инцидента, който е станал на бул. „Христо Ботев“, съобщиха от полицията в града.
Детето е пострадало и е откарано в „Спешно отделение“ за оказване на лекарска помощ.
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Тестът за алкохол на 44-годишния водач е отрицателен.
Друг инцидент, отново от Плевен - 45-годишен шофьор блъсна 72-годишна пешеходка на кръстовището на улица „Гренадирска“ и улица „Неофит Рилски“.
Пострадалата е транспортирана в болнично заведение. На водача е направен тест за алкохол – дрегерът не е отчел промили.
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