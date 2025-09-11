dalivali.bg
Сезонът на грипните ваксини: 100 хиляди повече дози ще са налични

Повечето от ваксините са предвидени за националната програма - тоест, безплатни са за възрастните над 65 години

Кристина Налбантова Кристина Налбантова

Публикувано в  19:51 ч. 11.09.2025 г.

Повече грипни ваксини ще бъдат доставени у нас през тази година. Наличните дози ще бъдат със 100 хиляди повече, съобщават от здравното министерство.

Повечето от ваксините са предвидени за националната програма - тоест, безплатни са за възрастните над 65 години. За тях са предвидени над 400 хиляди дози.

Останалите ще са за свободна продажба в аптеките.

Първите количества ще бъдат доставени още през следващата седмица, а от назалната ваксина за деца ще има в края на октомври. Личните лекари вече правят списъци и се надяват тази година ваксините да стигнат.

Днес Мартин е при личния си лекар, където записва семейството си за имунизация срещу грип. Ще са им нужни четири ваксини – за двете деца и за него и съпругата му.

Снимка: bTV

„Винаги се записваме предварително - още преди да са поръчали. Винаги сме едни от първите, заявили желание. Имаше преди години по време на Covid пандемията проблем с тези ваксини, но си изчакахме най-търпеливо“, казва ни той.

Миналата година ваксините не са били достатъчни, казва д-р Даскалова. Тя вече е започнала да прави списък с желаещите.

Снимка: bTV

„Пациентите ме питат от началото на лятото - те регулярно минават на профилактични прегледи. Интересът е доста засилен през август, за да мога горе долу да планирам“, обяснява тя.

Лекарят смята, че е добре държавата да плаща грипните ваксини и за децата.

„Дори да не поема за всички деца, поне да поема на деца в рискови групи - с вродена сърдечна малформация, с астма или имунокомпрометирани“, казва д-р Даскалова.

17-годишна ученичка изпада в кома след усложнения от грип

„Би било по-добре държавата да е по-активна, Но не очаквам - това е нещо, което ще си покрием, без значение дали ни се полага или е безплатно“, съгласен е Мартин.

От министерството препоръчват имунизация на всички, най-вече на деца и възрастни с хронични заболявания, бременни, хора с повишен риск от заразяване, както и на всички, които имат близки в риск от тежко протичане на грипа. Към момента обаче ваксините са безплатни само за възрастните над 65.

Снимка: bTV

Освен списък с чакащи за грипни ваксини - личните лекари имат много желаещи и за имунизация срещу менингокок тип Б. От здравното министерство очакват тази ваксина да достигне до аптеките около 22 септември.

