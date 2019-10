„Това, което се случи през последните дни напипва пулса и ни подсказва, че е възможна много по-широка акция в бъдеще, която да надхвърли пределите на изборите. Тази прогноза направи в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV Радио бившият министър на образованието Сергей Игнатов по повод страховете в няколко български града, че деца могат да бъдат взимани от училище от служители на социалните служби.

„Целево са подбрани таргет групите, които поради нивото на тяхното образование могат лесно да бъдат манипулирани. Очевидно става дума за организирана акция. В България няма такава институция, която да дойде в училище и да събере децата на хората и да ги отведе някъде. Това би било формулирано като отвличане. И затова аз казвам, че това е една много добре организирана кампания. Това е все едно да хвърлиш в градовете диверсионни групи, които бързо да разрушат всичко“, допълни Игнатов.

По думите му организаторите целят подмяна по нелегитимен път на властта в България:„Това беше един много добре проведен експеримент. Тези инженери, които се занимават с провеждането на такива акции, натрупват определен опит. И се оказва, че хора на определено образователно ниво могат да бъдат подложени на такава манипулация, която да доведе до страшни последствия. Никой в българската държава не си прави сметка да заменя семейството с нещо друго, защото няма по-добро място за децата от естествената семейна среда“, каза още бившият образователен министър.