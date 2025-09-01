В понеделник времето ще бъде ясно и слънчево. На места над Северна България ще има краткотрайна облачност. Вятърът ще бъде умерен от северозапад.

Максималните температури ще се повишат и ще бъдат в интервала от 25 до 30 градуса, за района на София – около 24.

По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат около 27 градуса, температурата на морската вода е 24 градуса, а вълнението на морето ще достига 2 бала.

В планините ще бъде слънчево, с умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра – около 12.

