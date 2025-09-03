Издирваният 43-годишен мъж от София е открит и вече е при близките си, съобщават от СДВР.
Станислав Василев Юмерски от столичния квартал „Овча купел“ беше в неизвестност от началото на август.
Той е напуснал дома си с личния си автомобил.
На 20 август колата му е била засечена от тол камера на АМ "Тракия" край пътен възел "Памукчии" в посока Бургас.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK