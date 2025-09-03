Издирваният 43-годишен мъж от София е открит и вече е при близките си, съобщават от СДВР.

Станислав Василев Юмерски от столичния квартал „Овча купел“ беше в неизвестност от началото на август.

Той е напуснал дома си с личния си автомобил.

На 20 август колата му е била засечена от тол камера на АМ "Тракия" край пътен възел "Памукчии" в посока Бургас.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK