По на организаторите в клетката телето едва може да се обърне, не може да тича, да подскача и да контактува с други телета

Стена от кутии с подписи за петиция, забраняваща клетките за телета у нас, беше издигната пред сградата на Народното събрание.

Инициативата е на организацията „Невидими животни“, която внесе в парламента 110 000 подписа с искане за законодателна забрана на клетките за телета. Това е петата най-голяма петиция в историята на страната ни.

Според вносителите нехуманната практика не може повече да е част от съвременното животновъдството, защото не отговаря на препоръките на Европейския орган за безопасност на храните.

От „Невидими животни“ настояват отглеждането на телета в клетки да се прекрати със закон и те да се отглеждат заедно.

Снимка: „Невидими животни“ (Anima International)

По думите им в клетката телето едва може да се обърне, не може да тича, да подскача и да контактува с други телета. Вместо това бедства зад железни решетки.

„Скоро в България нито едно теле няма да бъде хвърляно насила в малка клетка от раждането си и заключено там месеци наред. Без бягство. Без милост. Принудено да прекара детството си в самота и в страх. Без пространство, без възможност да прави това, за което е родено — да тича, да играе, да подскача, да се сприятелява с други телета“, заяви председателят на „Невидими животни“ инж. Стефан Димитров.

Снимка: „Невидими животни“ (Anima International)

За научната обосновка на желаната промяна свидетелстваха думите на ветеринарния лекар д-р Мила Бобадова:

„Искам да кажа на колегите ми да са спокойни, че тази промяна в никакъв случай няма да им навреди, дори напротив. Тя лежи на десетки години научен опит, че свободата, която се дава на телето в най-ранната му възраст, е по-ефективният начин.”

Представители на различни парламентарни групи защитиха искането на място с присъствието си пред Народното събрание тази сутрин въпреки парламентарната ваканция.

