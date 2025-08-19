Стена от кутии с подписи за петиция, забраняваща клетките за телета у нас, беше издигната пред сградата на Народното събрание.
Инициативата е на организацията „Невидими животни“, която внесе в парламента 110 000 подписа с искане за законодателна забрана на клетките за телета. Това е петата най-голяма петиция в историята на страната ни.
Според вносителите нехуманната практика не може повече да е част от съвременното животновъдството, защото не отговаря на препоръките на Европейския орган за безопасност на храните.
От „Невидими животни“ настояват отглеждането на телета в клетки да се прекрати със закон и те да се отглеждат заедно.
По думите им в клетката телето едва може да се обърне, не може да тича, да подскача и да контактува с други телета. Вместо това бедства зад железни решетки.
„Скоро в България нито едно теле няма да бъде хвърляно насила в малка клетка от раждането си и заключено там месеци наред. Без бягство. Без милост. Принудено да прекара детството си в самота и в страх. Без пространство, без възможност да прави това, за което е родено — да тича, да играе, да подскача, да се сприятелява с други телета“, заяви председателят на „Невидими животни“ инж. Стефан Димитров.
За научната обосновка на желаната промяна свидетелстваха думите на ветеринарния лекар д-р Мила Бобадова:
„Искам да кажа на колегите ми да са спокойни, че тази промяна в никакъв случай няма да им навреди, дори напротив. Тя лежи на десетки години научен опит, че свободата, която се дава на телето в най-ранната му възраст, е по-ефективният начин.”
Представители на различни парламентарни групи защитиха искането на място с присъствието си пред Народното събрание тази сутрин въпреки парламентарната ваканция.
