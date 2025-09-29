Южен централен район оглавява статистиката за най-висока смъртност заради заболявания на кръвоносната система в целия Европейски съюз

Сърдечно-съдовите заболявания са причина за 60% от смъртните случаи в България

Болестите на кръвоносната система – включително инфаркти, сърдечни заболявания, хипертонични заболявания и заболявания на белодробното кръвообращение – са причина за 32,4% от всички смъртни случаи в ЕС през 2022 г.

В 18 региона в ЕС заболяванията на кръвоносната система са причина за поне половината от всички смъртни случаи за 2022 година.

Най-високите регионални дялове са в България и Румъния, където тези заболявания са причина за над 50% от всички смъртни случаи във всеки регион. Това показват резултатите на Евростат.

Южен централен регион в България, в който влизат областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково, регистрира най-висок дял (66,2%), следван от Южно-Западна Олтения в Румъния (65,1%).

Според статистиката над 60% от смъртните случаи в България за 2022 г. се дължат на заболяванията на кръвоносната система.

Снимка: Евростат

На 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето. Инициативите за 2025 г. са под мотото "В ритъма на сърцето”, а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат спасени милиони от преждевременна смърт вследствие на сърдечно-съдови заболявания. Това съобщиха от Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ).

Над 6,5 млн. души в цял свят умират преждевременно от сърдечни заболявания всяка година, а милиони други се борят с последствията, сочат данните на Световната сърдечна федерация. Сърдечно-съдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света, като само за десетилетие смъртните случаи са се удвоили.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK