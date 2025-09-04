dalivali.bg
Заради психичното му състояние: Освободиха обвинения за пожара в столичния кв. "Кръстова вада"

Към момента на деянието той не е съзнавал свойството и значението на извършеното и поведението му е било изцяло болестно

Снимка: ФБ / Кръстова вада - Запад

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:19 ч. 04.09.2025 г.

Апелативен съд – София отмени мярката „задържане под стража“ и незабавно освободи от ареста Петър Димитров, обвинен, че е подпалил треви и храсти в столичния кв. "Кръстова вада", съобщиха от съда. Определението е окончателно.

Психиатрично становище, което защитата му внесе по делото, показва, че към момента на деянието той не е съзнавал свойството и значението на извършеното и поведението му е било изцяло болестно.

Според съда прокуратурата е разполагала с данни за психичното състояние на обвиняемия и въпреки това е внесла искане за задържане, а не за настаняване в лечебно заведение. Тъй като съдът не е компетентен да започне процедура по налагане на принудителни медицински мерки, постанови да бъде изпратен препис от протокола, както и копие от психиатричното становище на Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура. 

Задържаха 18-годишен за палежа в столичния квартал

Димитров е обвинен за това, че около 15:00 ч. на 24 август на около 150 метра от ул. „Мичман Тодор Саев“ № 27 в София запалил тревни площи и храсти с площ около 20 декара. Имуществото е със значителна стойност и е имало опасност пожарът да се разпростре и върху други жилищни имоти и паркирани в близост автомобили. 

