Събарят емблематични сгради в полите на Витоша, известни като "Боянските сараи" на Ахмед Доган.

На терена ще се строят жилищни или офис сгради, каза за bTV собственикът на имота Данаил Папазов. Както е известно Доган напусна "сараите" през лятото на 2024-та година, когато собственикът обяви, че прекратява договора за ползване.

"Боянските сараи", в които дълги години живя Ахмед Доган, са почти съборени, видя екип на bTV. От основната сграда, в която се намираха апартаментите, заседателна зала, работния кабинет на Доган и личната му изба, е останал само приземният етаж.

Снимка: bTV

"Кога започнаха да събарят? Преди четири дни. А преди това изнасяха ли покъщнина или нещо друго? Не съм забелязала да изнасят нещо. Имаше преди това, камиони", казва Росина Георгиева.

Собственикът на имота Данаил Папазов каза за bTV, че всички действия по премахване на сградите от парцела са законни. Думите му потвърди и кметът на район "Витоша" арх. Зарко Клинков.

Снимка: bTV

Събарянето на сградата се извършва след одобрение на план за безопасност и здраве (ПБЗ) и план за управление на строителните отпадъци (ПУСО). Проектите са одобрени на 15.10.2025 г. от администрацията на район "Витоша". Заявлението е от собственика.

Данаил Папазов заяви, че в момента са изготвят идейни проекти и спрямо тях ще се реши какво ще се строи – жилищни или офис сгради.

Снимка: bTV

