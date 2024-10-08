С над 3 промила алкохол: Пиян шофьор се блъсна в паркиран автомобил

Пиян шофьор се блъсна в паркиран автомобил по ул. „Трети март“ в град Генерал Тошево, съобщиха от полицията в Добрич.

Произшествието е станало сутринта на 7 октомври. Съобщението за възникнало ПТП с материални щети е получено около 07.00 часа.

Лек автомобил, управляван от 48-годишен мъж, се блъска в паркиран лек автомобил и е причинил значителни материални щети по двете коли.

При последвалата проверка за употреба на алкохол на мъжа, цифровата индикация отчита наличието на 3,06 промила. Задържан за срок от 24 часа. МПС е предадено с протокол за доброволно предаване. По случая е образувано досъдебно производство.

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