16-годишен пиян тийнейджър шофира автомобил по улиците на Пловдив и беше преследван от полицията.

Непълнолетният и неправоспособен водач е развил над 170 километра в час по булевардите на града.

След като бил спрян, полицаите установили, че момчето заедно с баща му били на сватба и тъй като бащата бил употребил алкохол, накарал сина си да го вози до дома им.

На неправоспособния шофьор е направен тест с дрегер, който е отчел над един промил алкохол в кръвта му.

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на бащата, който е склонил сина си да шофира автомобила без книжка и в нетрезво състояние.

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