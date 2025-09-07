С балон на пътя край Приморско: Откриха изчезналия в "Слънчев бряг" румънец

Откриха изчезналия в „Слънчев бряг“ 42-годишен румънски гражданин. Стелиан Мику изчезна на 1 септември около 15:30 ч.

Мъжът е открит на пътя Приморско - Бургас, в отбивката за "Перла". Той е в добро здравословно състояние.

Бил е облечен с дрехите от деня на изчезването - черна тениска и черни къси панталони, като на екипа патрулни полицаи направило впечатление, че стоял спокойно в отбивката, подпрян на мантинелата, държейки син балон, без да прави опит да спира минаващите превозни средства.

Мику, който е със специални потребности, е отведен в крайморското районно управление, като предстои да бъде предаден на близките си.

Към момента не е дал обяснения къде е бил за времето от изчезването си и как се е озовал в района на Приморско.

За откриването на Стелиан Мику са били предприети мащабни действия от служители на Районно управление - Несебър и сектор "Издирване" към отдел "Криминална полиция" при ОДМВР Бургас, като освен до полицейските служители, информация за предприетото издирване бе разпространена, чрез медиите и до обществеността.