Частични избори след месец: Населени места ще избират отново местна власт

Частични избори след месец: Населени места ще избират отново местна власт
ВАС трябва да реши за формулата, по която се смята сградната инсталация

ВАС трябва да реши за формулата, по която се смята сградната инсталация

„Сцени на забравата“: Какво е състоянието на археологическото наследство в София?

Нов протест в Плевен заради водната криза и безводието

Арестуваха двама за кражба на 60 000 долара в брой и чекове от сватбено тържество

Семействата на заложниците засилиха кампанията след израелската инвазия в град Газа

Руски удари в Киев: Уцелена е правителствена сграда, бебе загина в жилищен блок (ВИДЕО)

Най-вкусната рибена чорба - кулинари мерят майсторство в оспорваното състезание

„Това ми коства един апартамент и три години работа“: Павел Койчев за проекта „Оригиналите“ в с. Осиковица

Камен Донев: Българите са „хранително религиозни“ – по празниците да се набухат с козунаци хубаво
България

С балон на пътя край Приморско: Откриха изчезналия в "Слънчев бряг" румънец

Към момента не е дал обяснения къде е бил и как се е озовал в този район

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:28 ч. 07.09.2025 г.

Откриха изчезналия в „Слънчев бряг“ 42-годишен румънски гражданин. Стелиан Мику изчезна на 1 септември около 15:30 ч.

Мъжът е открит на пътя Приморско - Бургас, в отбивката за "Перла". Той е в добро здравословно състояние.

Бил е облечен с дрехите от деня на изчезването - черна тениска и черни къси панталони, като на екипа патрулни полицаи направило впечатление, че стоял спокойно в отбивката, подпрян на мантинелата, държейки син балон, без да прави опит да спира минаващите превозни средства.

Полицията издирва 42-годишен румънец, изчезнал от „Слънчев бряг“

Мику, който е със специални потребности, е отведен в крайморското районно управление, като предстои да бъде предаден на близките си.

Към момента не е дал обяснения къде е бил за времето от изчезването си и как се е озовал в района на Приморско.

За откриването на Стелиан Мику са били предприети мащабни действия от служители на Районно управление - Несебър и сектор "Издирване" към отдел "Криминална полиция" при ОДМВР Бургас, като освен до полицейските служители, информация за предприетото издирване бе разпространена, чрез медиите и до обществеността.

