Разписанието на повечето влакове, свързващи Русе с останалата част на страната, ще остане непроменено през 2025 година, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

През следващата година се запазват всички директни влакове от Русе за София, Пловдив и Варна, както и в обратна посока.

Първият директен влак от Русе към столицата, по-известен като „Синият Дунав“, ще бъде в 6:20 часа сутрин и ще пристига в София-Север в 12:25 часа. Влакът ще продължи да бъде композиран с новодоставените вагони от Германия.

Поради ремонт на коловозите на централната жп гара в столицата, пътниците ще хващат влак от София-Север до централна гара София в 12:35 часа, като на централната гара той ще пристига пет минути по-късно - в 12:40 часа. Има и градски транспорт, който позволява придвижване от гара София-Север до центъра на столицата, като и до всички квартали.

Следващите два влака, без необходимост от смяна на Горна Оряховица за София, ще бъдат в 14:25 часа и съответно нощната композиция, която ще тръгва около 23:00 часа, като в състава си тя ще има и кушет-вагон, който на гарата в Горна Оряховица ще бъде прекачен на друга композиция, но физическо слизане няма да се налага. На обратно директните влакове ще бъдат в 7:15 часа и в 15:40 часа от София-Север.

В сила остава и нощният влак от София за Силистра, преминаващ през Русе. Той ще тръгва от София минути след 20:00 часа и ще пристига в крайдунавския град около 2:30 часа, като в състава си има и кушет-вагон.

Същевременно се запазва и директната влакова връзка между Русе и Пловдив. От гарата в Русе влакът ще тръгва около 4:50 часа и ще пристига в 11:45 часа в Пловдив. На обратно той ще тръгва в 16:05 часа и в Русе ще бъде малко след 23:00 часа.

На Горна Оряховица влакът ще бъде около 21:00 часа, като там той ще прави връзка с т.нар. „Янтра“ експрес, който ще тръгва от София в 16:40 часа и ще пристига в Горна Оряховица около 20:30 часа. Така се дава допълнителна възможност за тези, които не са успели да се приберат в Русе със „Синият Дунав“. Влакът „Янтра“ също ще пътува с немските вагони.

Запазват се и всички влакове за Варна. От Русе за Варна директните бързи влакове ще тръгват в 5:55 часа и в 16:00 часа, а от морската столица към крайдунавския град в 9"30 часа и в 18:15 часа.

В участъка Русе – Горна Оряховица е предвидено запазване на регионалното влаково движение.

Бързите влакове Русе – Пловдив – Русе през Казанлък ще осъществяват връзка сутрин и вечер с влаковете София – Бургас – София, осигурявайки удобно бързо пътуване в рамките на деня по направление Русе – Бургас – Русе.

Бързият влак Пловдив – Варна е планиран да заминава от Пловдив около 7:00 часа и да осъществява бърза връзка за Велико Търново и Русе в гара Михайлово. Така се осигурява възможност за пътуване между Пловдив и Русе в рамките на деня. Регионалните влакове по тази линия не са значително променени спрямо настоящото разписание.

Също така се предвижда пътническият влак, който тръгваше в 7:33 часа от гара Русе – Разпределителна за Каспичан вече да тръгва в 11:50 часа и да стига директно до Шумен. Там би трябвало да бъде около 15:00 часа.

