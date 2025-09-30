Софийска районна прокуратура привлече към т гражданин на Румъния, счупил прозорци на търговски обекти в центъра на София.

Случаят е от тази неделя, 28 септември.

Доказателствата сочат, че около 21:15 часа, обвиняемият В.Ф. в условията на продължавано престъпление, е счупил стъклени прозорци на седем търговски обекта на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Екзарх Йосиф" в централната част на столицата.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Предвид възможността да се укрие, В.Ф. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане до съда за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

