Премиерът Росен Желязков ще се срещне с представители на американския бизнес през днешния ден в Ню Йорк.

Срещата е в рамките на седмицата на високо равнище в ООН, на която Желязков ръководи българската делегация.

Очаква се министър-председателят да проведе разговор с Джоел Каплан, главен директор по глобалните въпроси на Meta.

По-късно той ще участва и в Кръгла маса, организирана от Делфийския икономически форум.

В края на деня премиерът ще се срещне с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK