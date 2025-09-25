Премиерът Росен Желязков ще се срещне с представители на американския бизнес през днешния ден в Ню Йорк.
Срещата е в рамките на седмицата на високо равнище в ООН, на която Желязков ръководи българската делегация.
Очаква се министър-председателят да проведе разговор с Джоел Каплан, главен директор по глобалните въпроси на Meta.
По-късно той ще участва и в Кръгла маса, организирана от Делфийския икономически форум.
В края на деня премиерът ще се срещне с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK