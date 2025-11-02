Бившата резиденция на Ахмед Доган в столичния квартал „Бояна“ или т.нар „сарай“ се ремонтира, а от старата сграда не е останало почти нищо, видя репортер на БГНЕС.

В бившия сарай на Ахмед Доган на ул. „Стар Беловодски път“ текат възстановителни дейности, в двора има и багер, който разкопава терена.

За последно сградата беше обитавана от Доган през април 2025 г., когато беше поканил там млади партийни активисти и се стигна до сблъсъци с полицията.

Собственикът на сградата е Данаил Папазов. Той заяви тогава, че нахлуването на Ахмед Доган и неговите активисти е недопустимо и нарушава законите.

Папазов беше сигнализирал правоохранителните органи за нахлуването в частния имот.

