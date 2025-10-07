Река Белица край Велико Търново вдигна нивото си с 90 сантиметра само за шест часа. Разпоредиха денонощно наблюдение на водоемите в района заради интензивните валежи.

По данни на общинската система за наблюдение към 18 ч. водният стоеж е 1,20 метра, при опасно ниво от 2 метра и критично от 3 метра. Във Велико Търново река Янтра засега остава спокойна – нивото ѝ в кв. „Чолаковци“ е 1,10 метър. Опасното ниво за града е 3 метра, а критичното – 4,50 метра. Въпреки това експерти предупреждават, че в следващите часове водата от притоците, включително Белица, ще се влее в Янтра, затова реката е под постоянно наблюдение.

През последните 24 часа във Велико Търново са паднали около 54 литра на квадратен метър дъжд, а прогнозите за следващото денонощие сочат още около 60 литра. Заради очакваните валежи е въведено денонощно наблюдение на речните корита.

По разпореждане на кмета на Велико Търново Даниел Панов е организиран постоянен контрол върху Янтра и нейните притоци – особено в районите на Килифарево, Нацовци, Габровци и селата в Предбалкана и Хаинбоаз.

Информацията за нивата на реките се обновява на всеки 15 минути чрез сензорната система на общината – на трите основни точки за наблюдение: кв. „Чолаковци“ и с. Пушево за Янтра, и Килифарево за Белица. Властите призовават жителите да следят официалните канали на общината за актуална информация и предупреждения, тъй като предстоящите валежи могат допълнително да повишат нивата на реките в региона.

