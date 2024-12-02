Полицията във Велико Търново разследва смъртта на британски гражданин, който е бил постоянно пребиваващ в страната. За това съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.
На 29 ноември около 10:00 ч. гражданин е забелязал тялото му под моста на река Веселина на пътя между с. Велчево и Капиновски манастир.
Англичанинът е бил откаран с тежка черепно-мозъчна травма във великотърновската болница.
Вчера от там са съобщили, че той е починал.
Работата по образуваното досъдебно производство продължава.
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