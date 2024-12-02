Полицията във Велико Търново разследва смъртта на британски гражданин, който е бил постоянно пребиваващ в страната. За това съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

На 29 ноември около 10:00 ч. гражданин е забелязал тялото му под моста на река Веселина на пътя между с. Велчево и Капиновски манастир.

Англичанинът е бил откаран с тежка черепно-мозъчна травма във великотърновската болница.

Вчера от там са съобщили, че той е починал.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK