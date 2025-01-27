Открити са 362 растения от рода на конопа в различен стадий на развитие, високи от 45 до 100 сантиметра

Разкриха скъпооборудвана, високотехнологична оранжерия за отлгеждане на марихуана в местност между Пазарджик и близкото село Ивайло. За това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Обектът бил обособен и оборудван като високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис с модерни системи за пречистване на въздуха, контрол на влажността и осветлението, солидна вентилация.

Открити са 362 растения от рода на конопа в различен стадий на развитие, високи от 45 до 100 сантиметра.

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На място са установени и задържани 30-годишен мъж от Пазарджик и негов 27-годишен съучастник от село Мирянци.

Освен оборудването, криминалистите иззели всички растения, с общо тегло около 71 килограма зелена листна маса.

Работата по случая продължава, води се досъдебно производство.

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