На следващите избори ще участваме под някаква форма, която все още не е напълно уточнена. Това каза пред bTV Радостин Василев, който се отцепи заедно с шестима депутати от „Има такъв народ“, след като лидерът на партията Слави Трифонов обяви, че оттегля формацията от управляващата коалиция.

Спортният министър в оставка уточни, че все още не е решено дали проектът ще е политически или ще се търси друга форма.

„Огромна енергия има около нас в момента. Считаме, че голяма част от разочарованите хора от „Има такъв народ“ могат да обединят сили и да станат част от нещо различно, което да продължи с някакъв успех политиката, която ИТН проповядваше, но не реализира на практика. А и съвсем различни идеи, които са абсолютно потребни в момента на обществото“, коментира Радостин Василев.

Той обяви още, че е по-добре да се отива на предсрочни избори, отколкото да се „заиграва“ с третия мандат за сформиране на правителство в рамките на този парламент.

„Считам, че в настоящата ситуация да отидеш да разговаряш отново с „Има такъв народ“ е по скоро проява на незрялост и на някакъв друг елемент, който те мотивира. Не считам, че това е правилно, по- добре да се ходи на избори. Всичко, което можеше да бъде направено, можеше да бъде направено с първия мандат на „Продължаваме промяната“. Оттук нататък означава включване на партии, които са доказали своята безпринципност и зависимости“, заяви спортен министър в оставка.