Работник в „Арсенал“ загина след инцидент в оръжейния завод

Работник е пострадал тежко при трудов инцидент в оръжейния завод „Арсенал“ в Казанлък, а по-късно е починал в болница.
Злополуката е станала днес преди обед в един от цеховете на завода.
Пострадалият мъж незабавно е транспортиран в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък. По първоначална и непотвърдена информация, той е бил с тежка травма в коремната област.
Очаква се официална информация от ръководството на „Арсенал“ АД и отговорните институции по-късно днес.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK