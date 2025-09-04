Работник в „Арсенал“ загина след инцидент в оръжейния завод

Работник е пострадал тежко при трудов инцидент в оръжейния завод „Арсенал“ в Казанлък, а по-късно е починал в болница.

Злополуката е станала днес преди обед в един от цеховете на завода.

Пострадалият мъж незабавно е транспортиран в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък. По първоначална и непотвърдена информация, той е бил с тежка травма в коремната област.

Очаква се официална информация от ръководството на „Арсенал“ АД и отговорните институции по-късно днес.