На 17 октомври (петък) от 10:30 до 18:00 ч. мобилният пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен на бул. "Захари Стоянов" № 15 пред районна администрация "Люлин", съобщават от Столичния инспекторат.
Членове на домакинствата ще могат да предават:
- Лакове и бояджийски материали;
- Домакински препарати и химикали;
- Замърсени опаковки или опаковки, които съдържат остатъци от опасни вещества;
- Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност;
- Флуоресцентни тръби и термометри.
Опасният отпадък не трябва да се смесва с останалите видове потоци, припомнят от Инспектората.
