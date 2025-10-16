На 17 октомври (петък) от 10:30 до 18:00 ч. мобилният пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен на бул. "Захари Стоянов" № 15 пред районна администрация "Люлин", съобщават от Столичния инспекторат.

Членове на домакинствата ще могат да предават:

Лакове и бояджийски материали;

Домакински препарати и химикали;

Замърсени опаковки или опаковки, които съдържат остатъци от опасни вещества;

Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност;

Флуоресцентни тръби и термометри.

Опасният отпадък не трябва да се смесва с останалите видове потоци, припомнят от Инспектората.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK