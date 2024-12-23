Пуснаха движението по булевард "Тодор Каблешков" – от улица "Луи Айер" до булевард "Черни връх" в София.

Използващите най-новата част на бул. "Тодор Каблешков" имат по три ленти за движение в посока изток - от ул. "Луи Айер" до бул. "Черни връх", и посока запад - от бул. "Черни връх" до ул. "Луи Айер".

В участъка на бул. "Тодор Каблешков" от ул. "Гатьо Шишков" до ул. "Иван Андонов" движението е ограничено в едно платно в посока изток и едно платно в посока запад.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Причината за това е, че все още има неприключило съдебно производство по отчуждаване на частен поземлен имот в най-новата отсечка на дългочакания булевард, съобщи БГНЕС.

На 18 октомври беше пуснато движението по бул. "Тодор Каблешков" в частта между бул. "Черни връх" и ул. "Емилиян Станев".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK