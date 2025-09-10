Противоречиви дебати в парламента белязаха избора на Мария Филипова за заместник-омбудсман

Народното събрание избра Мария Филипова за заместник-омбудсман. Тя беше единствен кандидат, а с избора ѝ парламентът изцяло попълни така наречената „домова книга“ за избор на служебен премиер.

Денят започна с избор на заместник-омбудсман. Единствената кандидатура на Мария Филипова беше представена от ръководителя на институцията.

А опозицията остро атакува номинацията.

„Време е да я вземете в „ДПС-Ново начало“. Чудя се как да гласувам - дали „против“, или „за“, за да я преместим от КЗП и да спре терорът над бизнеса“, каза Петър Кьосев от ПП-ДБ.

„Ние няма да подкрепим не защото имаме съмнения в личностните ѝ качества, а заради хората, които косвено стоят зад нея. Когато най-изкъпания влезе във вмирисана стая, също се вмирисва“, заяви Стилиана Бобчева от „Величие“.

„Имаме избор между госпожа Филипова и госпожа Филипова, само един кандидат. Какво сте направили, освен да се гримирате по 8 часа на ден и да ходите по медии? Вие сте калинка и кандидат за премиер на господин Пеевски“, обяви Христо Расташки от МЕЧ.

„Моля да внимавате с езика, когато говорите за друга човешка личност“, предупреди председателят на Народното събрание, Наталия Киселова.

От МЕЧ се усъмниха и в начина, по който е проведена процедурата за омбудсман и неговия заместник, което провокира управляващите.

„Не съм съгласна с вас, г-н Василев за това, че омбудсмана е избран без процедури. Всеки, който е имал подкрепа к желание е имал възможност. решението на залата е политическо решение“, заяви Росица Кирова от ГЕРБ.

„ДПС-Ново начало“ не коментира, но с техните гласове и на управляващото мнозинство Филипова беше избрана.

„Против“ гласуваха всички останали без „Възраждане“, които и тази седмица не влизат в пленарната зала. След като беше избрана, Филипова не каза нищо.