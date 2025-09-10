dalivali.bg
София
сега Облачно 32°
18 Облачно 32°
19 Облачно 30°
20 Облачно 28°
21 Облачно 26°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Противоречиви дебати в парламента белязаха избора на Мария Филипова за заместник-омбудсман

Опозицията остро атакува номинацията, като в зала се чу и сексистко изказване по неин адрес от представител на МЕЧ

Десислава Ризова Десислава Ризова

Публикувано в  17:34 ч. 10.09.2025 г.

Народното събрание избра Мария Филипова за заместник-омбудсман. Тя беше единствен кандидат, а с избора ѝ парламентът изцяло попълни така наречената „домова книга“ за избор на служебен премиер.

Денят започна с избор на заместник-омбудсман. Единствената кандидатура на Мария Филипова беше представена от ръководителя на институцията.

А опозицията остро атакува номинацията.

„Време е да я вземете в „ДПС-Ново начало“. Чудя се как да гласувам - дали „против“, или „за“, за да я преместим от КЗП и да спре терорът над бизнеса“, каза Петър Кьосев от ПП-ДБ.

Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман

„Ние няма да подкрепим не защото имаме съмнения в личностните ѝ качества, а заради хората, които косвено стоят зад нея. Когато най-изкъпания влезе във вмирисана стая, също се вмирисва“, заяви Стилиана Бобчева от „Величие“.

„Имаме избор между госпожа Филипова и госпожа Филипова, само един кандидат. Какво сте направили, освен да се гримирате по 8 часа на ден и да ходите по медии? Вие сте калинка и кандидат за премиер на господин Пеевски“, обяви Христо Расташки от МЕЧ.

„Моля да внимавате с езика, когато говорите за друга човешка личност“, предупреди председателят на Народното събрание, Наталия Киселова.

От МЕЧ се усъмниха и в начина, по който е проведена процедурата за омбудсман и неговия заместник, което провокира управляващите.

„Не съм съгласна с вас, г-н Василев за това, че омбудсмана е избран без процедури. Всеки, който е имал подкрепа к желание е имал възможност. решението на залата е политическо решение“, заяви Росица Кирова от ГЕРБ.

„ДПС-Ново начало“ не коментира, но с техните гласове и на управляващото мнозинство Филипова беше избрана.

„Против“ гласуваха всички останали без „Възраждане“, които и тази седмица не влизат в пленарната зала. След като беше избрана, Филипова не каза нищо.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва“: Говорят родителите на Бургазлиев

„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва“: Говорят родителите на Бургазлиев
Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско

Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско
Тръмп за атаката в Доха: Това беше решение, взето от Нетаняху, а не от мен

Тръмп за атаката в Доха: Това беше решение, взето от Нетаняху, а не от мен
След новите кадри от побоя в Русе: Съдът излезе с официално становище

След новите кадри от побоя в Русе: Съдът излезе с официално становище
Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров

Даниел Митов: Изтеклият запис потвърждава версията на МВР за побоя над Николай Кожухаров
Тази сутрин
Снимка: В Перник създадоха ескейп стая срещу насилието в училище
В Перник създадоха ескейп стая срещу насилието в училище
Снимка: Проф. Чуков: Атаката в Доха показва разногласия между военното и политическото ръководство на Израел
Проф. Чуков: Атаката в Доха показва разногласия между военното и политическото ръководство на Израел
Снимка: bTV по следите на нелегална търговия с лекарства: Разследване стигна до фалшив продукт за отслабване (ВИДЕО)
bTV по следите на нелегална търговия с лекарства: Разследване стигна до фалшив продукт за отслабване (ВИДЕО)
Лице в лице
Снимка: Надежда Нейнски, Диана Дамянова и Андрей Райчев - гости в "Лице в лице"
Надежда Нейнски, Диана Дамянова и Андрей Райчев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Докъде стигна разследването на МВР за инцидента с Николай Кожухаров?
Снимка: Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Денков: Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс