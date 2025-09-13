Протест пред Народното събрание в София срещу полевите тестове за наркотици. Според участниците те не са достатъчно надеждни.

Според хората немалка част от положителните тестове водят до "несправедливи обвинения и тежки последствия".

Затова настояват и да се отмени практиката за задържане само на базата на полеви тест.

Самите протестиращи са жертви на подобни тестове - показали, че са положителни за наркотици.

Няколко месеца след това кръвните проби са доказали, че всъщност не са употребили наркотици.

В същото време обаче книжките на хората и автомобилите им са били отнети.

Затова и хората настояват при излязъл полеви тест, книжката да не се отменя и шофьорът да не се задържа за 24 часа.

А кръвните тестове да излизат за доста по-кратки периоди от 14 дни.

Хората носят плакати с надписи „Тестовете грешат“.

