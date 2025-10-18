Протестиращи срещу полевите тестове за наркотици се събраха пред сградата на Народното събрание в София.

До входа на парламента имаше плакати с надписи „Законова промяна, която гарантира, че резултатите от лабораторните изследвания трябва да бъдат в срок до 14 дни от вземането на пробите", „Спиране на практиката за автоматично задържане за 24 часа само на база положителен полеви тест", „Без полицейски регистрации на гражданите при отрицателна кръвна проба" и други.

Снимка: БГНЕС

"Искаме да не се отнемат шофьорски книжки и автомобили. За нас е изключително важно да се отворят още много лаборатории, най-малкото поне във всеки един областен град. Да има краен срок за излизането на кръвните проби. Хората да не бъдат наказвани, преди да бъде доказана тяхната вина или невиновност и да няма арести", каза пред БГНЕС Катрин Милева.

Тя посочи, че предимно невинни хора страдат — такива, които не употребяват наркотици, а най-често хора, които са пили кафе или са вземали някакъв вид медикаменти.

Снимка: БГНЕС

Адвокат Ивайло Юруков посочи своята лична статистика, като коментира, че в неговата кантора в момента има над 30 такива случая.

"Ние сме тук, защото институциите продължават да бездействат, не се вземат никакви мерки. Хората чакат по една година да им излязат пробите във ВМА, чакат се по 30 хиляди проби да се изследват. Явно държавните пари отиват в някакви по-важни направления", каза Юруков.

"Междувременно хора, които не употребяват наркотици, седят без шофьорски книжки, стоят без работа, стоят по арестите, отнемат им се автомобилите и определено това не трябва да се случва. Не е нормално един тест, който е одобрен и сертифициран, да дава толкова грешни резултати", каза още адвокатът.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK