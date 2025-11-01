Протест срещу приемането на еврото и с искане за оставка на правителството край Гурково, организиран от 27 партийни и неправителствени организации.

Протестиращите носеха български знамена и плакати „Не на еврото“. На земята те поставиха плакат, на който пише "Оставка".

Напрежението ескалира, след като жандармерията не позволи на демонстрантите да излязат на пътя и да блокират Прохода на Републиката.

Движението обаче беше затруднено и се образуваха колони, а шофьорите бяха принудени да изчакват.

Снимка: bTV / БГНЕС

Около два часа след началото на протеста гражданите се разотидоха, а полицейските екипи останха на място.

Снимка: bTV / БГНЕС

Организаторите заявяват, че протестните действия ще продължат, докато исканията на гражданите не бъдат чути.

Снимка: bTV / БГНЕС

Два месеца остават до присъединяването на България към еврозоната, припомни днес президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в пост в социалната мрежа "Фейсбук".

"Само след два месеца българите ще започнат да ползват еврото - да плащат, спестяват и пътуват с него всеки ден", посочва Лагард.

"Споделена валута за споделено бъдеще", се казва в поста.

Снимка: bTV / БГНЕС

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK