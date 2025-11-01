Протест срещу приемането на еврото и с искане за оставка на правителството край Гурково, организиран от 27 партийни и неправителствени организации.
Протестиращите носеха български знамена и плакати „Не на еврото“. На земята те поставиха плакат, на който пише "Оставка".
Напрежението ескалира, след като жандармерията не позволи на демонстрантите да излязат на пътя и да блокират Прохода на Републиката.
Движението обаче беше затруднено и се образуваха колони, а шофьорите бяха принудени да изчакват.
Около два часа след началото на протеста гражданите се разотидоха, а полицейските екипи останха на място.
Организаторите заявяват, че протестните действия ще продължат, докато исканията на гражданите не бъдат чути.
Два месеца остават до присъединяването на България към еврозоната, припомни днес президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в пост в социалната мрежа "Фейсбук".
"Само след два месеца българите ще започнат да ползват еврото - да плащат, спестяват и пътуват с него всеки ден", посочва Лагард.
"Споделена валута за споделено бъдеще", се казва в поста.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK