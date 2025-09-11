dalivali.bg
Просветният министър: Учениците имат проблем с базовата и функционалната грамотност, не толкова с финансовата

В бъдещите учебни програми МОН ще засили темите за бюджета, кредитите, приходите и разходите

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:57 ч. 11.09.2025 г.

Българските ученици по-скоро имат проблем с базовата и функционалната грамотност, не толкова с финансовата. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев в Благоевград, където се състоя информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

"Финансовите и паричните отношения са значителна част от нашия живот. Последните промени в учебните програми бяха преди девет години и тогава бяха заложени теми, свързани с финансовата грамотност", заяви Вълчев.

Реформата в училище: Законодателните промени се отлагат за есента

"В учебните програми има заложени теми за бюджет, кредити, приходи и разходи. Това не означава, че са достатъчно. Могат да бъдат засилени и ние го предвиждаме при бъдещите промени в учебните програми", добави просветният министър.

"Тези допълнителни компетентности бяха заложени в новите учебни програми, но проблемът с българските ученици е по скоро с базовата и функционалната грамотност, не толкова с финансовата", заяви Красимир Вълчев.

