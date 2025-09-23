dalivali.bg
Програма на социалното министерство върнала 420 българи от чужбина само за 24 часа

Одобрените по програмата получават до 10 000 лева помощ и други материални стимули, за да се върнат

Снимка: bgnes

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:09 ч. 23.09.2025 г.

Само за 24 часа от началото на проекта „Избирам България“ са постъпили 420 заявления от българи, които искат да се върнат у нас. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред българската общност в Ню Йорк, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Приемът на заявленията стартира на 18 септември 2025 г. По думи на Гуцанов този кабинет за първи път прави реална стъпка да върне българите от чужбина с инициативата „Избирам България“.  Той отбеляза още, че тя е насочена към работещите ни навън сънародници. Те ще бъдат подпомагани, само ако работят поне шест месеца у нас.

„Трябва заедно да възстановим България и да се справим с демографската криза”, каза още Гуцанов. Министърът запозна сънародниците ни в Ню Йорк с начина за подаване на заявленията, което става онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.

Одобрените за участие ще могат да получат съдействие в няколко насоки: помощ за преместване на покъщнината до 10 000 лева, информиране относно пазара на труда и съдействие от Агенцията по заетостта за започване на работа, финансова подкрепа за квартира, посочват от пресцентъра. Предвидени са и обучения по български език за членовете на семействата, които не го владеят. Половин година след завръщането ще може да се кандидатства за 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който човекът работи, а след 12-ия месец – 50% от шест средни работни заплати.

„Искаме реално да помогнем за справянето на проблемите с демографската криза в страната ни, която оказва своето влияние и върху икономиката на страната. Виждаме, че няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори“, каза Гуцанов миналата седмица при обявяването на инициативата.

