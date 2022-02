„Дългият COVID или пост-COVID има много и разнообразни оплаквания – лесна уморяемост, задух, нарушение на съня, нарушение на паметта и концентрацията, гръдни болки, сърцебиене, депресия или възбуда, шум в ушите, главоболие, болки в корема, разстройство, загуба на апетит, висока температура, кашлица, болки в гърлото, известната загуба на вкус и мирис, а понякога и обриви.“ Това обясни в ефира на bTV Radio кардиологът проф. Сотир Марчев.

По думите му в неговия кабинет често влизат пациенти, които се оплакват от болки в гърдите след прекарана коронавирусна инфекция. Причината обаче може да е съвсем безобидна.

„Случаят е масов. Оказва се, че след COVID се наблюдава възпаление на хрущяла на ребрата. Това се лекува лесно и се дават противовъзпалителни лекарства“, каза той.

Друга причина обаче може да е възпаление на обвивката на сърцето, а често след прекаран COVID пациентите имат и проблеми с кръвното налягане. Проф. Марчев обаче посъветва да се търси лекар само при конкретни оплаквания.

„Омикрон вариантът води до повторно заразяване. От болните хора около нас 2/3 го карат за втори път. Затова точно сега не е редно да хукнете по доктори и кабинети, за да ви повтори“, каза той.

Кардиологът предупреди и в никакъв случай да не си самоназначаваме изследвания и да провеждаме самолечение. „Имаме такива пациенти, които са били добре, но решават да се самоизследват и почват да пият лекарства срещу кръвосъсирване. В резултат на това започват да кървят от носа или хемороиди. Т.е. имаме човек, който няма оплаквания, самоизследва се и се самолекува, и вече имаме човек с оплакване“, допълни той.

Хората с конкретни оплаквания обаче трябва да потърсят лекарска помощ.

„Всяко едно оплакване има своята причина, която може да бъде намерена“, каза той.

По думите му един от проблемите на пациенти с пост-COVID синдром е, че много често никой не им вярва, че имат проблем.

„Българинът е приел, че човекът срещу теб, ако не изглежда зле, то той не е болен. Т.е. на тези хора често не им се вярва. Те биват набеждавани, че са мързеливци, не им се работи, симулират, а всъщност те имат тези проблеми и в част от случаите те ги правят неработоспособни“, каза още проф. Марчев.