„От втората половина на миналата година Индия направи направи много сериозен анонс да се представи като една от водещите икономически сили в света”. Това коментира пред bTV арабистът проф. Владимир Чуков, след като след малко повече от три месеца седемте български моряци, пленени от сомалийски пирати на кораба "Руен", бяха освободени с помощта на Индия.

Според експерта участието на индийските военноморски сили е знак към света.

“От октомври много активно се говори за така наречения Индийски коридор и по тази причина виждаме невероятна активизация на военноморските сили на страната по охраната на този коридор. Той минава през Индия, ОАЕ, Саудитска арабия, Йордания и насам към Европа. Тази акция е нищо повече от включването на една бъдеща сила в своите военни размери“, коментира Чуков.

След малко повече от три месеца седемте български моряци, пленени от сомалийски пирати на кораба "Руен", бяха освободени. Новината съобщиха късно снощи от Министерството на външните работи.

„Всички моряци са в добро здраве, намират се в момента на борда на индийския военен кораб, той способства за тяхното освобождаване. Разбира се оттук нататък полагаме усилия за тяхното своевременно завръщане в България“, коментира външният министър в оставка Мария Габриел.

Товарният плавателен съд, собственост на параходство „Български морски флот“, плава под малтийски флаг. Той беше пленен на 14 декември от сомалийкси пирати.

#IndianNavy thwarts designs of Somali pirates to hijack ships plying through the region by intercepting ex-MV Ruen.



The ex-MV Ruen, which had been hijacked by Somali pirates on #14Dec 23, was reported to have sailed out as a pirate ship towards conducting acts of #piracy on high… pic.twitter.com/gOtQJvNpZb