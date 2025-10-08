Продължителните валежи предизвикаха свлачищен процес на пътя за с. Косово, община Асеновград. Пътният участък не е затворен за движение, но е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили над 3 тона.

Пътят е част от републиканската пътна мрежа и е собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Кметът на с. Косово Димитър Бакалски е на място – направил е обезопасяване, доколкото е в правомощията му и очаква експертите от държавното ведомство, които да определят какви спешни мерки следва да се предприемат в най-кратък срок.

Пътят е проходим единствено за леки автомобили. Подкопано е едното платно за движение – на дълбочина около 1 м дължината на свлечения участък е близо 20 м.

В с. Косово постоянно живеещите жители са около 40 души. През почивните дни населеното място се изпълва с живот, тъй като е приятно за отдих, почивка и планински разходки на чист въздух и има построени немалко къщи за гости.

На този етап няма бедстващи хора, нито блокирани туристи.

