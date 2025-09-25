dalivali.bg
Признание за Теодор Ушев: Българинът ще бъде част от журито, раздаващо „Оскарите“

Той сам съобщи за поканата в социалните мрежи

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:37 ч. 25.09.2025 г.

Българинът Теодор Ушев получи огромно признание от Холивуд. Майсторът на късометражното кино е избран да бъде част от 9-членния Изпълнителен комитет на Академията за екранни изкуства, раздаваща наградите „Оскар“.

„Горд съм да съобщя, че бях поканен“, написа той в социалните мрежи, прилагайки снимка на поканата.

Ушев ще даде експертизата си относно филмите, борещи се за награда в категория „Чуждестранен пълнометражен игрален филм“.

Теодор Ушев спечели „Сребърен Св. Георги“ в Москва, но отказа наградата

Теодор Ушев популярен в цял свят. Роден е на 4 февруари 1968 г. в Кюстендил в семейство на художник и журналистка, той от малък попива изкуството. Завършва специалност „Плакат“ в Националната художествена академия през 1993 г., но още тогава е ясно, че пътят му няма да се ограничи до традиционната графика.

В края на 90-те години Ушев напуска България и се установява в Монреал, Канада. Там започва сътрудничество с Националния филмов борд на Канада – престижна институция, която му дава свободата да експериментира и да създава проекти, комбиниращи анимация, визуални изкуства и нови технологии. Неговият стил е дръзък, често смесва различни техники, а сюжетите му носят философски подтекст и емоционална дълбочина.

Името му придобива световна слава с късометражния филм „Сляпата Вайша“, създаден по разказ на Георги Господинов. Историята за момичето, което вижда миналото с едното си око и бъдещето с другото, му носи номинация за „Оскар“ и престижния почетен медал „Сезар“ във Франция. След това идва „Физика на тъгата“ – отново по Господинов, е отличен с десетки международни награди и включен в краткия списък за „Оскар“.

