Започна церемонията по предаване на властта от служебното правителство на министрите от новоизбрания кабинет „Желязков“.

По-рано днес новият състав на МС бе избран с гласовете на 125 народни представители, 114 - "против", без въздържали се.

Желязков, структурата на Министерски съвет и персоналния състав на кабинета бяха подкрепени в три отделни гласувания по идентичен начин - депутатите от ПГ на ГЕРБ-СДС, ДПС-ДПС, БСП, ИТН гласуваха „за“. ПП-ДБ, „Възраждане“, ДПС-Ново начало и МЕЧ гласуваха "против".

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„Пълноправното ни членство в Шенген бе забележителен успех, очакваме до дни да бъде обявено, че изпълняваме критериите за Еврозоната. Г-н Желязков, познавам Ви добре и знам, че ще продължите със същото темпо. Редовното правителство е ясен знак, че излизаме от политическата криза. От сърце Ви желая успех“, каза Димитър Главчев.

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